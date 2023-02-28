Mohamed Osama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Osama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Osama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Osama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Osama 1 Temmuz 1995 tarihinde Port Said şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد اسامة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Osama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Mohamed Osama, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Osama'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Osama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Osama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Osama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Osama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında El Masry

31 Temmuz 2016 yılında El Ittihad

18 Ağustos 2018 yılında Muzahimiyyah

16 Ocak 2019 yılında Petrojet

1 Temmuz 2019 yılında Harras Hodoud

17 Kasım 2020 yılında Aswan SC

18 Ekim 2021 yılında Al-Akhdar SC

31 Ocak 2022 yılında Pharco FC

Mohamed Osama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Osama şuan Pharco FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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