Mohamed Osmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Osmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Osmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Osmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Osmani 27 Haziran 1996 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Lotfi Anis Osmani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Osmani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed Osmani'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Osmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Osmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Osmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Osmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ES Sétif

25 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

30 Haziran 2018 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında CS Constantine

22 Eylül 2021 yılında O Médéa

28 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Mohamed Osmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Osmani şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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