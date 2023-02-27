Mohamed Ouadah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ouadah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ouadah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ouadah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ouadah 31 Ağustos 1994 tarihinde Louviers şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ouadah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Mohamed Ouadah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ouadah'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ouadah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ouadah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ouadah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ouadah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Beauvais B

1 Temmuz 2014 yılında CMS Oissel

1 Temmuz 2019 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2020 yılında Stade Lavallois

2 Temmuz 2021 yılında USL Dunkerque

24 Ağustos 2022 yılında Riga

Mohamed Ouadah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ouadah şuan Riga FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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