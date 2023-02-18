Mohamed Ounajem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ounajem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ounajem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ounajem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ounajem 4 Ocak 1992 tarihinde Errachidia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد أوناجم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ounajem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Mohamed Ounajem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ounajem'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ounajem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ounajem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ounajem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ounajem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wydad AC

31 Temmuz 2019 yılında Zamalek

30 Ocak 2021 yılında Wydad AC

31 Temmuz 2021 yılında Zamalek

9 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Mohamed Ounajem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ounajem şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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