Mohamed Rabie Hrimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rabie Hrimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rabie Hrimat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rabie Hrimat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rabie Hrimat 7 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rabie Hrimat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEHBI SPORT yapmaktadır. Mohamed Rabie Hrimat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rabie Hrimat'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rabie Hrimat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rabie Hrimat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Rabie Hrimat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Rabie Hrimat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Kénitra

1 Kasım 2020 yılında FAR Rabat

Mohamed Rabie Hrimat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rabie Hrimat şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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