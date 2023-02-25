Mohamed Ramzi Haif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ramzi Haif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ramzi Haif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ramzi Haif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ramzi Haif 25 Haziran 2001 tarihinde Hussein Dey şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ramzi Haif Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ramzi Haif'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ramzi Haif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ramzi Haif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ramzi Haif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ramzi Haif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında MC Alger U21

1 Mayıs 2021 yılında MC Alger

Mohamed Ramzi Haif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ramzi Haif şuan MC Alger takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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