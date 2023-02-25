Mohamed Reda Halaimia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Halaimia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda Halaimia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Halaimia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda Halaimia 28 Ağustos 1996 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Halaimia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSMediation yapmaktadır. Mohamed Reda Halaimia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda Halaimia'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Halaimia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda Halaimia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Reda Halaimia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda Halaimia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Oran

1 Temmuz 2019 yılında Beerschot V.A.

2 Ağustos 2022 yılında MC Alger

Mohamed Reda Halaimia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda Halaimia şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Reda Halaimia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MC Oran (2012-2014)

Cezayir takımında 28 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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