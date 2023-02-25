Mohamed Reda Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda Hamidi 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Hamidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda Hamidi'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Reda Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Paradou AC

Mohamed Reda Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda Hamidi şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Reda Hamidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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