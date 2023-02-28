Mohamed Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda 10 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد رضا بوبو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mohamed Reda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

6 Ekim 2021 yılında Future FC

31 Ağustos 2022 yılında Wadi Degla

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Mohamed Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda şuan Future FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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