Mohamed Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda 26 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد رضا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Reda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Petrojet

31 Ağustos 2019 yılında Qanah

31 Ekim 2020 yılında Harras Hodoud

Mohamed Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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