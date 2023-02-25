Mohamed Reda Nekrouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Nekrouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Reda Nekrouf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Reda Nekrouf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Reda Nekrouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Nekrouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Reda Nekrouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Nekrouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda Nekrouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Nekrouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda Nekrouf 27 Nisan 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Nekrouf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda Nekrouf'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Nekrouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda Nekrouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Reda Nekrouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda Nekrouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

31 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2018 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2018 yılında MC Saida

7 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

15 Eylül 2021 yılında CS Chebba

21 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Mohamed Reda Nekrouf kimdir

Mohamed Reda Nekrouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda Nekrouf şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed Reda Nekrouf nereli

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