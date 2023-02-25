Mohamed Reda Younes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Reda Younes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Reda Younes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Reda Younes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Reda Younes 5 Kasım 1994 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Reda Younes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Reda Younes'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Reda Younes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Reda Younes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Reda Younes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Reda Younes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2015 yılında RC Boumerdes

20 Aralık 2015 yılında JS Saoura

19 Temmuz 2017 yılında GC Mascara

30 Haziran 2018 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında CABB Arreridj

1 Temmuz 2019 yılında DRB Tadjenanet

17 Eylül 2020 yılında USM Annaba

1 Eylül 2021 yılında IRB Ouargla

2 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh

Mohamed Reda Younes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Reda Younes şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.