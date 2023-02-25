Mohamed Riad Belhadj Kacem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Riad Belhadj Kacem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Riad Belhadj Kacem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Riad Belhadj Kacem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Riad Belhadj Kacem 6 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Riad Belhadj Kacem Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Mohamed Riad Belhadj Kacem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Riad Belhadj Kacem'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Riad Belhadj Kacem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Riad Belhadj Kacem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Riad Belhadj Kacem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Riad Belhadj Kacem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında USM Alger

Mohamed Riad Belhadj Kacem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Riad Belhadj Kacem şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Riad Belhadj Kacem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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