Mohamed Rizk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rizk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rizk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rizk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rizk 1 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Rizk Lotfi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rizk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Rizk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rizk'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rizk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rizk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Rizk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Rizk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında El Gouna

1 Ağustos 2015 yılında Aswan SC

4 Ağustos 2017 yılında Alassiouty SC

25 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

27 Ocak 2021 yılında El Mokawloon

31 Ağustos 2021 yılında Enppi SC

6 Eylül 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Mohamed Rizk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rizk şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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