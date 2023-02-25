Mohamed Roufid Arab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Roufid Arab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Roufid Arab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Roufid Arab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Roufid Arab 24 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Roufid Arab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Roufid Arab'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Roufid Arab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Roufid Arab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Roufid Arab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Roufid Arab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ASO Chlef

Mohamed Roufid Arab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Roufid Arab şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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