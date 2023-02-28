Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sadek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sadek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sadek 6 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد صادق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sadek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Sadek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sadek'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sadek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sadek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Sadek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sadek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında Ismaily

13 Ocak 2022 yılında Pyramids FC

Mohamed Sadek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sadek şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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