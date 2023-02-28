Mohamed Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Said 6 Eylül 2002 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Said Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Said'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Smouha
Mohamed Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Said şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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