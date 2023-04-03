Mohamed Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Salah 22 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Salah Ali şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Salah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sportsmanagement yapmaktadır. Mohamed Salah, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Salah'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U17
1 Ocak 2022 yılında Lyngby BK Altya
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Mohamed Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Salah şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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