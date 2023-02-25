Mohamed Salah Mehal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Salah Mehal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Salah Mehal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Salah Mehal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Salah Mehal 3 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Salah Mehal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Salah Mehal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Salah Mehal'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Salah Mehal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Salah Mehal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chelghoum Laïd
Mohamed Salah Mehal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Salah Mehal şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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