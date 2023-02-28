Mohamed Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Salem 1 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد سالم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Salem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K Sports International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Salem'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2015 yılında Zamalek

2 Ağustos 2016 yılında El Ittihad

30 Haziran 2017 yılında Zamalek

16 Ağustos 2017 yılında Petrojet

26 Ocak 2019 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2019 yılında El Mokawloon

Mohamed Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Salem şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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