Mohamed Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Samir 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Samir Saad Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Samir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Samir'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Samir şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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