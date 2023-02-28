Mohamed Shaaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shaaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shaaban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shaaban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shaaban 1 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Shaaban Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shaaban Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Shaaban'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shaaban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shaaban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shaaban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shaaban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2018 yılında Gaish

28 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

7 Ocak 2023 yılında Gaish

Mohamed Shaaban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shaaban şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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