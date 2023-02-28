Mohamed Shawky Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shawky Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Shawky Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Shawky Gharib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Shawky Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shawky Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Shawky Gharib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shawky Gharib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shawky Gharib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shawky Gharib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shawky Gharib 25 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد شوقى غريب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shawky Gharib Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Shawky Gharib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Shawky Gharib'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shawky Gharib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shawky Gharib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Shawky Gharib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shawky Gharib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2012 yılında Smouha

12 Ağustos 2013 yılında El Minya

1 Temmuz 2014 yılında El Mokawloon

12 Ocak 2019 yılında Enppi SC

12 Eylül 2019 yılında Entag El Harby

7 Ekim 2021 yılında El Makasa

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

Mohamed Shawky Gharib kimdir

Mohamed Shawky Gharib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shawky Gharib şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed Shawky Gharib nereli

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