Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shehata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shehata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shehata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shehata 1 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد شحاتة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shehata Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Shehata'nin El Masry SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shehata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shehata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shehata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shehata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Masry

Mohamed Shehata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shehata şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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