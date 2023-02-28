Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shehata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shehata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shehata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shehata 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shehata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Shehata'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shehata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shehata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shehata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shehata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shehata şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Shehata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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