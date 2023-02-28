Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shehata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Shehata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shehata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Shehata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shehata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shehata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shehata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shehata 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mohamed Shehata Mahmoud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shehata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Shehata'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shehata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shehata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Shehata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shehata kimdir

Mohamed Shehata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shehata şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Shehata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Shehata nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Youssef El Aash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Aash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youssef El Aash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Aash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Himid Mao Mkami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Himid Mao Mkami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Himid Mao Mkami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Himid Mao Mkami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Pinares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cesar Pinares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Pinares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi