Mohamed Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sherif 4 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد شريف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sherif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Mohamed Sherif, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sherif'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Sherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

30 Ocak 2018 yılında El Ahly

24 Ağustos 2019 yılında Enppi SC

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

Mohamed Sherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sherif şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Sherif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

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