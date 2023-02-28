Mohamed Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sherif 26 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Sherif Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sherif Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Sherif, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sherif'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Sherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Enppi SC

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Enppi SC

Mohamed Sherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sherif şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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