Mohamed Shika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shika 3 Şubat 1993 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Said şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Shika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed Shika'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sporting

1 Ocak 2016 yılında Pharco FC

29 Ağustos 2019 yılında G. Shebin

30 Haziran 2020 yılında Pharco FC

Mohamed Shika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shika şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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