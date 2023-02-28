Mohamed Shika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shika 15 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Zakaria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shika Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Shika, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Shika'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

30 Haziran 2019 yılında Pharco FC

31 Temmuz 2019 yılında El Masry

31 Ekim 2020 yılında Pharco FC

24 Eylül 2021 yılında Qanah

30 Haziran 2022 yılında Pharco FC

Mohamed Shika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shika şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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