Mohamed Shokry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Shokry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Shokry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Shokry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Shokry 6 Temmuz 1999 tarihinde Sharkia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد شكري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Shokry Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Shokry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Shokry'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Shokry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Shokry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Shokry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Shokry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2021 yılında Smouha

31 Ağustos 2022 yılında El Ahly

14 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Mohamed Shokry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Shokry şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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