Mohamed Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sobhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sobhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sobhi 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد صبحي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sobhi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Sobhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Sobhi'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sobhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sobhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Sobhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sobhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında Zamalek U21

4 Aralık 2020 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek

15 Eylül 2021 yılında Pharco FC

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

Mohamed Sobhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sobhi şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Sobhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 23 numaralı formasıyla 30 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.