Mohamed Sobhy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sobhy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sobhy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sobhy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sobhy 30 Ağustos 1981 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد صبحى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sobhy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Sobhy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sobhy'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sobhy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohamedsobhyy99/

Mohamed Sobhy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sobhy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Sobhy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sobhy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Ismaily

20 Temmuz 2014 yılında Smouha

23 Ağustos 2015 yılında Ismaily

9 Temmuz 2017 yılında El Makasa

6 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

6 Aralık 2020 yılında Ismaily

5 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Ismaily

Mohamed Sobhy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sobhy şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Sobhy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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