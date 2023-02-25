Mohamed Souhil Bessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Souhil Bessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Souhil Bessa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Souhil Bessa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Souhil Bessa 17 Nisan 2001 tarihinde Touggourt şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Souhil Bessa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Souhil Bessa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Souhil Bessa'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Souhil Bessa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Souhil Bessa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Souhil Bessa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Souhil Bessa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında MC Alger

Mohamed Souhil Bessa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Souhil Bessa şuan MC Alger takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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