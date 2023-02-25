Mohamed Souibaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Souibaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Souibaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Souibaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Souibaa 25 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Souibaa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Souibaa'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Souibaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Souibaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Souibaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Souibaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paradou AC

17 Temmuz 2016 yılında MC Oran

23 Aralık 2017 yılında MC Alger

1 Temmuz 2019 yılında ES Sétif

17 Ocak 2020 yılında CR Belouizdad

21 Şubat 2022 yılında ASO Chlef

Mohamed Souibaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Souibaa şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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