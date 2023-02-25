Mohamed Taib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Taib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Taib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Taib 20 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Taib Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Mohamed Taib, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Taib'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Taib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Taib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Taib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Taib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2015 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2016 yılında USM Alger

1 Temmuz 2016 yılında CS Constantine

10 Ocak 2018 yılında DRB Tadjenanet

7 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

28 Ekim 2020 yılında O Médéa

26 Eylül 2021 yılında Al-Rawdah SC

25 Şubat 2022 yılında Chelghoum Laïd

4 Ağustos 2022 yılında RC Arbaa

Mohamed Taib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Taib şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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