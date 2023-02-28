Mohamed Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Tarek 20 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Tarek Mourad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Tarek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Tarek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Tarek'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

Mohamed Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Tarek şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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