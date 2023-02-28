Mohamed Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Tarek 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد طارق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Tarek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Tarek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Tarek'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2021 yılında Future FC

Mohamed Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Tarek şuan Future FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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