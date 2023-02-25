Mohamed Tayeb Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tayeb Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Tayeb Cherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Tayeb Cherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Tayeb Cherif 12 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Tayeb Cherif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Tayeb Cherif'nin NC Magra ile sözleşmesi 15 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Tayeb Cherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Tayeb Cherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Tayeb Cherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Tayeb Cherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Tayeb Cherif şuan NC Magra takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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