Mohamed Tony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Tony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Tony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Tony 10 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ibrahim Tony şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Tony Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alshadawi-sm yapmaktadır. Mohamed Tony, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Tony'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Tony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Tony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Tony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Tony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında El Makasa

9 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

Mohamed Tony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Tony şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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