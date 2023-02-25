Mohamed Toumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Toumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Toumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Toumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Toumi 7 Eylül 1994 tarihinde Arzew şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Sief Zine Mohamed Toumi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Toumi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Toumi'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Toumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Toumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Toumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Toumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CR Belouizdad

17 Aralık 2015 yılında O Médéa

30 Haziran 2016 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2016 yılında Hydra AC

31 Temmuz 2017 yılında MC Oran

1 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

7 Ekim 2020 yılında US Biskra

24 Eylül 2021 yılında O Médéa

20 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

Mohamed Toumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Toumi şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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