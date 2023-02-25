Mohamed Yacine Athmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yacine Athmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Yacine Athmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Yacine Athmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Yacine Athmani 13 Mayıs 1991 tarihinde Khenchela şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Yacine Athmani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Yacine Athmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Yacine Athmani'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Yacine Athmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Yacine Athmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Yacine Athmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Yacine Athmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında MO Béjaïa

17 Temmuz 2017 yılında CABB Arreridj

4 Temmuz 2019 yılında CS Constantine

13 Ocak 2020 yılında US Biskra

1 Ekim 2021 yılında USM Khenchela

Mohamed Yacine Athmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Yacine Athmani şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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