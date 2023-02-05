Mohamed Yattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Yattara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Yattara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Yattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Yattara

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Yattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Yattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Yattara 28 Temmuz 1993 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Lamine Yattara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Yattara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Mohamed Yattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Yattara'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Yattara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iam_yatt9/

Mohamed Yattaraboyu ve yaşı kaç

Mohamed Yattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Yattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohamed Yattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Yattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

10 Ocak 2012 yılında AC Arles

30 Haziran 2012 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2012 yılında Olimpik Lyon

3 Ağu 2012 yılında Troyes

30 Haziran 2013 yılında Olimpik Lyon

2 Eylül 2013 yılında Angers SCO

30 Haziran 2014 yılında Olimpik Lyon

17 Temmuz 2015 yılında Standard Liège

1 Ocak 2016 yılında Angers SCO

30 Haziran 2016 yılında Standard Liège

23 Ocak 2017 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2017 yılında Standard Liège

17 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

10 Eylül 2020 yılında SC Jiuniu

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2022 yılında Pau FC

Mohamed Yattara kimdir

Mohamed Yattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Yattara şuan Pau FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympique Lyon (-2011)

Mohamed Yattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Yattara nereli

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