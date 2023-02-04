Mohamed Youssouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Youssouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Youssouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Youssouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Youssouf 26 Mart 1988 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Youssouf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Mohamed Youssouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Youssouf'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Youssouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Youssouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Youssouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Youssouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2010 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2011 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2011 yılında Vannes

1 Temmuz 2013 yılında Amiens SC

14 Temmuz 2014 yılında Ergotelis

29 Temmuz 2015 yılında PAE Veria

2 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2017 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

Mohamed Youssouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Youssouf şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Youssouf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Komorlar takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

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