Mohammad Abbaszadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abbaszadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Abbaszadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Abbaszadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Abbaszadeh 9 Mayıs 1990 tarihinde Kiakola, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد عباس زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Abbaszadeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Abbaszadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 14 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Abbaszadeh'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Abbaszadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Abbaszadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Abbaszadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Abbaszadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sanat Sari FC

1 Temmuz 2012 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2013 yılında Persepolis

29 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

23 Aralık 2015 yılında Rah Ahan

4 Temmuz 2016 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

15 Ocak 2018 yılında FC Nassaji M.

14 Kasım 2020 yılında Tractor

Mohammad Abbaszadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Abbaszadeh şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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