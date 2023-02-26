Mohammad Abshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Abshak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Abshak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Abshak 27 Ocak 1987 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد آبشک şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Abshak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Abshak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammad Abshak'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Abshak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Abshak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Abshak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Abshak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pegah Gilan

24 Kasım 2013 yılında Mes Kerman

2 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

29 Aralık 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2017 yılında Baadraan

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

Mohammad Abshak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Abshak şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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