Mohammad Aghajanpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Aghajanpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Aghajanpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Aghajanpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Aghajanpour 20 Nisan 1997 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد آقاجان پورمتی کلائی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Aghajanpour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mohammad Aghajanpour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Aghajanpour'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Aghajanpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Aghajanpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Aghajanpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Aghajanpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2016 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2016 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2017 yılında Padideh

16 Ekim 2020 yılında Mes Rafsanjan

5 Mart 2021 yılında Gol Gohar

12 Şubat 2022 yılında Tractor

Mohammad Aghajanpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Aghajanpour şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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