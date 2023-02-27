Mohammad Ahle Shakhe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ahle Shakhe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ahle Shakhe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ahle Shakhe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ahle Shakhe 14 Haziran 1993 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد اهل شاخه şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ahle Shakhe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Mohammad Ahle Shakhe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ahle Shakhe'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ahle Shakhe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ahle Shakhe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Ahle Shakhe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ahle Shakhe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Foolad FC U19

1 Temmuz 2012 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2014 yılında Foolad

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

3 Eylül 2018 yılında Machine Sazi

6 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

Mohammad Ahle Shakhe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ahle Shakhe şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.