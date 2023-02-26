Mohammad Ahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ahmadi 2 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد احمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ahmadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ahmadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ahmadi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rah Ahan FC U21

9 Temmuz 2019 yılında Baadraan U21

30 Ekim 2019 yılında Persepolis U21

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2021 yılında Est. Mollasani

12 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Mohammad Ahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ahmadi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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