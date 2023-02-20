Mohammad Aiman Zahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Aiman Zahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Aiman Zahid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad Aiman Zahid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad Aiman Zahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Aiman Zahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Aiman Zahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Aiman Zahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Aiman Zahid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Aiman Zahid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Aiman Zahid {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Aiman Zahid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammad Aiman Zahid'nin Al-Markhiya SC Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Aiman Zahid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Aiman Zahid kimdir

Mohammad Aiman Zahid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Aiman Zahid şuan Al-Markhiya SC Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohammad Aiman Zahid nereli

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