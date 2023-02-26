Mohammad Ali Faramarzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ali Faramarzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ali Faramarzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ali Faramarzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ali Faramarzi 1 Ocak 1994 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدعلی فرامرزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ali Faramarzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ali Faramarzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ali Faramarzi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ali Faramarzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ali Faramarzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ali Faramarzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ali Faramarzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Fajr Sepasi

1 Ocak 2015 yılında Padideh

14 Temmuz 2017 yılında Esteghlal Khz.

21 Aralık 2017 yılında Siah Jamegan FC

1 Eylül 2018 yılında Machine Sazi

6 Ocak 2019 yılında Oxin Alborz

4 Ağustos 2019 yılında Shahr Khodrou

5 Ekim 2021 yılında Paykan FC

10 Ağustos 2022 yılında Zob Ahan

Mohammad Ali Faramarzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ali Faramarzi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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